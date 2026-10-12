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Документы под новую прогулочную набережную готовят в Барнауле

Документы под новую прогулочную набережную готовят в Барнауле

Барнаул стал еще на шаг ближе к новой прогулочной набережной. Компания "Родные берега", входящая в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова, инициировала общественные обсуждения.

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