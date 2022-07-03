В Самаре наградили инспектора ДПС

В Думе городского округа Самара состоялось торжественное вручение Почетного знака «За самоотверженность» сотруднику самарской полиции – за совершение поступка в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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