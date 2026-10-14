Новая школа на 800 мест появилась в Дмитровском районе столицы. В этом году учебное заведение приняло первых учеников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
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