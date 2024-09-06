Юрист объяснил, с чем связана наркозависимость в России

По мнению эксперта, это результат отсутствия ценностного воспитания Согласно статистике управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, в России за пять лет в 2,5 раза увеличилось число подростковой смертности из-за злоупотребления наркотиками.
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