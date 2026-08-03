В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя нескольких строительных организаций, осуществлявших деятельность на территории города Чебоксары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии