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Происшествия

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В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика

В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении недобросовестного застройщика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя нескольких строительных организаций, осуществлявших деятельность на территории города Чебоксары.

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