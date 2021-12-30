У селі під Тернополем святковою ілюмінацією прикрасили навіть трактори й вантажівки

Село Настасів, що під Тернополем, вражає підготовкою до новорічних свят. ﻿ Центр населеного пункту, де, за переписом 2001 року, проживає не більше двох тисяч людей, прикрашений такою кількістю святкових вогнів, що вночі там видно, ніби вдень.