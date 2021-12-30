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У селі під Тернополем святковою ілюмінацією прикрасили навіть трактори й вантажівки

У селі під Тернополем святковою ілюмінацією прикрасили навіть трактори й вантажівки

Село Настасів, що під Тернополем, вражає підготовкою до новорічних свят. &#65279; Центр населеного пункту, де, за переписом 2001 року, проживає не більше двох тисяч людей, прикрашений такою кількістю святкових вогнів, що вночі там видно, ніби вдень.

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