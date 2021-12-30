У селі під Тернополем святковою ілюмінацією прикрасили навіть трактори й вантажівки

Село Настасів, що під Тернополем, вражає підготовкою до новорічних свят. ﻿ Центр населеного пункту, де, за переписом 2001 року, проживає не більше двох тисяч людей, прикрашений такою кількістю святкових вогнів, що вночі там видно, ніби вдень.
Село Настасів, що під Тернополем, вражає підготовкою до новорічних свят. ﻿ Центр населеного пункту, де, за переписом 2001 року, проживає не більше двох тисяч людей, прикрашений такою кількістю святкових вогнів, що вночі там видно, ніби вдень.
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