Священники объяснили, почему православная и католическая Пасха отмечается в разные числа в 2024 году Татьяна Орлонская Пасха, или Воскресение Христово, представляет собой важнейший праздник в христианском календаре.
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