Второй подход к штанге. Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) с 10 сентября ждут ограничения в работе.
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Второй подход к штанге. Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) с 10 сентября ждут ограничения в работе.