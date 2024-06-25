«Отрастил бороду, покрыл жену»: как дети главы дагестанского района превращались в террористов

Тела ликвидированных террористов родственникам НЕ ВЫДАВАТЬ!! Сжечь и прах спустить в общественный уличный туалет. В ДЕРЬМО!! Где им самое место!!!

S

Serg

вот поэтому и необходимо срочно принимать закон о запрете никабов и паранджи на территории России. Неизвестно, что за херня скрывается под никабом. Женщина или террорист. Хотя и женщина смертница спокойно может надеть под паранджу пояс смертника