«Отрастил бороду, покрыл жену»: как дети главы дагестанского района превращались в террористов

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тела ликвидированных террористов родственникам НЕ ВЫДАВАТЬ!! Сжечь и прах  спустить в общественный  уличный туалет. В ДЕРЬМО!! Где им  самое место!!!
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3 час.
S
Serg
вот поэтому и необходимо срочно принимать закон о запрете никабов и паранджи на территории России. Неизвестно, что за херня скрывается под никабом. Женщина или террорист. Хотя и женщина смертница спокойно может надеть под паранджу пояс смертника
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1 час.
Сергей Трофимов
убивать этих ублюдков без жалости не взирая на то какие должности занимают или занимали
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41 мин.

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