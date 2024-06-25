Выяснились новые детали биографии двоих самых одиозных участников воскресного теракта в Дагестане – сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
«Отрастил бороду, покрыл жену»: как дети главы дагестанского района превращались в террористов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Тела ликвидированных террористов родственникам НЕ ВЫДАВАТЬ!! Сжечь и прах спустить в общественный уличный туалет. В ДЕРЬМО!! Где им самое место!!!
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3 час.
S
Serg
вот поэтому и необходимо срочно принимать закон о запрете никабов и паранджи на территории России. Неизвестно, что за херня скрывается под никабом. Женщина или террорист. Хотя и женщина смертница спокойно может надеть под паранджу пояс смертника
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1 час.
Сергей Трофимов
убивать этих ублюдков без жалости не взирая на то какие должности занимают или занимали
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41 мин.
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