Rutube представил свой новый телеканал

Юрлицо видеохостинга Rutube, ООО «Руформ», получило лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала Rutube TV, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные реестра лицензий на телерадиовещание указанного ведомства.
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