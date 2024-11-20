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Rutube создал свой телеканал

Rutube создал свой телеканал

Юрлицо видеохостинга Rutube, ООО «Руформ», получило лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала Rutube TV, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные реестра лицензий на телерадиовещание указанного ведомства.

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