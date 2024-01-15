Джабаров усомнился в правдивости данных Bild о подготовке ФРГ к войне с РФ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал недавнюю публикацию немецкого издания о том, что Германия готовит военный план к конфликту между РФ и НАТО, который может начаться уж в 2025 году.
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