Джабаров усомнился в правдивости данных Bild о подготовке ФРГ к войне с РФ

Геннадий Бережнов

Кто сегодня может начать эту войну, тот первый и исчезнет с карты Мира сего. Они с КНДР и то не пытаются вести такой диалог - знают, что тут же получат. А на нас гавкают, наоборот уверены, что побоимся.