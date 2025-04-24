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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» продлили контракт с генменеджером Друри после невыхода в Кубок Стэнли. Тренер Лавиолетт был уволен

48-летний Крис Друри подписал новое долгосрочное соглашение с клубом. В нынешнем сезоне клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 11-е место в Восточной конференции и набрав 85 очков в 82 матчах.

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