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Эксперты: повторение казахстанского сценария в других странах СНГ маловероятно

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Риски протестных выступлений и обострения военно-политических кризисов в странах СНГ и постсоветского пространства сохраняются, но повторение в них сценария казахстанских беспорядков в настоящее время маловероятно.

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