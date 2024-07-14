Благодарственные письма вручили сотрудникам «Почты России» в Химках

Трудовой коллектив «Почты России» в Химках получил благодарственные письма в День российской почты. Поздравили сотрудников депутат Александр Васильев, активисты партии «Единая Россия», представители отдела транспорта и связи администрации городского округа.
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