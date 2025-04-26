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Министр обороны РФ поздравил десантные дивизии с юбилеями и героизмом на СВО

Министр обороны РФ поздравил десантные дивизии с юбилеями и героизмом на СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 7-ю и 106-ю гвардейские дивизии с юбилеями. Отметив их доблесть и мужество в ходе Специальной военной операции, министр выразил благодарность личному составу и ветеранам за верность воинскому долгу.

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