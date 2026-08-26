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Анатомия бизнеса

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Барный лед в рознице: как производитель входит в новый ценовой сегмент

Интерес к пищевому льду со стороны покупателей, а соответственно, и ритейла, растет с каждым годом. Лед больше не воспринимается исключительно как атрибут баров и занимает уверенное место в домах россиян.

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