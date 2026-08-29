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Царьград

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Путин в шутку спросил у карельского учителя о «миллиончике» и дал совет насчет свадьбы

Путин в шутку спросил у карельского учителя о «миллиончике» и дал совет насчет свадьбы

Учитель из Карелии пригласил Путина на свадьбу.На встрече с преподавателями в рамках образовательного форума президент России Владимир Путин в неформальной обстановке пообщался с учителем физики и математики из Карелии.

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