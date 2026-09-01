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Мнение: «Увольнение Дрисколла – удар по Вэнсу», – Рафаэль Ордуханян

Мнение: «Увольнение Дрисколла – удар по Вэнсу», – Рафаэль Ордуханян

В программе «Мнение» политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян прокомментировал сообщения ряда американских медиа о скорой отставке министра армии США Дэниела Дрисколла.

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