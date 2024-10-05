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Депутат Немкин заявил, что мошенники пишут жертвам в Telegram о записи к врачу

Депутат Немкин заявил, что мошенники пишут жертвам в Telegram о записи к врачу

Мошенники пытаются пишут своим жертвам в мессенджере Telegram под предлогом записи к врачу. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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