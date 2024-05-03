Эксперт назвал возможные причины масштабного половодья в 2024 году

Спрогнозировать масштабное половодье, которое случилось в 2024 году, помешала совокупность причин. Об этом заявил в интервью «Известиям» начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Сергей Беднарук.