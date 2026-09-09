Zero Hedge
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Zero Hedge

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Intense SoCal Heatwave Sparks Cooling Demand Surge, Testing Grid Reliability

Intense SoCal Heatwave Sparks Cooling Demand Surge, Testing Grid Reliability

Intense SoCal Heatwave Sparks Cooling Demand Surge, Testing Grid Reliability The National Weather Service has issued heat advisories across California's Central Valley and coastal areas, including the Bay Area and Los Angeles, with more severe extreme heat warnings in parts of Southern California.

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