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Т-Банк запустил витрину подарков в мобильном приложении

Т-Банк - первый на российском рынке запустил витрину подарков в мобильном приложении. Теперь клиенты финансовой организации могут подарить своим близким подарки, например, кэшбэк до 100%, стикеры T-Pay, акции компаний, цветы, билеты в кино, театр и на концерты.

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