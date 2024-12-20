Т-Банк запустил витрину подарков в мобильном приложении

Т-Банк - первый на российском рынке запустил витрину подарков в мобильном приложении. Теперь клиенты финансовой организации могут подарить своим близким подарки, например, кэшбэк до 100%, стикеры T-Pay, акции компаний, цветы, билеты в кино, театр и на концерты.
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