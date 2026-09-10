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Рязанские новости

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Медведев: потребности армии РФ полностью обеспечены контрактниками и добровольцами

Медведев: потребности армии РФ полностью обеспечены контрактниками и добровольцами

Дмитрий Медведев подчеркнул, что потребности армии полностью обеспечиваются контрактниками и добровольцами, опроверг слухи о мобилизации и назвал их провокацией противника, стремящегося дестабилизировать ситуацию в России.

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