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ФедералПресс

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Откуда на самом деле прилетели дроны в Татарстан: названы возможные точки запуска

Откуда на самом деле прилетели дроны в Татарстан: названы возможные точки запуска

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал вероятные направления, с которых могли запускаться беспилотники для атак на восточные регионы России.

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