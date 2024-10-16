С 1 октября для всех граждан РФ открыт набор на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям. Цель набора – обучение и содействие в трудоустройстве на востребованные направления IT-отрасли.
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С 1 октября для всех граждан РФ открыт набор на бесплатное 6-месячное обучение IT-профессиям. Цель набора – обучение и содействие в трудоустройстве на востребованные направления IT-отрасли.