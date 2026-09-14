А как вы используете ИИ?Журналист: Вы когда-нибудь сами пользовались ИИ?Трамп: Да, я использую ИИ.Журналист: Как вы используете ИИ?Трамп: Вы можете использовать ИИ для множества вещей.
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