Си Цзиньпин выразил уверенность в движении РФ к еще большим достижениям с Путиным

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе переговоров 16 мая поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием и выразил уверенность, что под его руководством Россия будет следовать к еще большим достижениям.
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