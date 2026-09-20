Российский газ слишком выгоден. Венгрия ищет способ покупать дороже Венгрия намерена отказаться от российского природного газа к осени 2027 года, следуя энергетическому курсу Евросоюза.
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