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Неординарные газовые новости

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Российский газ слишком выгоден. Венгрия ищет способ покупать дороже

Российский газ слишком выгоден. Венгрия ищет способ покупать дороже

Российский газ слишком выгоден. Венгрия ищет способ покупать дороже Венгрия намерена отказаться от российского природного газа к осени 2027 года, следуя энергетическому курсу Евросоюза.

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