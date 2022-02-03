В аптеках Ростовской области изъяли опасные лекарства

Сотрудники Роздравнадзора Ростовской области обнаружили в аптеках донского региона бракованный активированный уголь, применение которого могло отрицательно сказаться на состоянии здоровья ростовчан, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники Роздравнадзора Ростовской области обнаружили в аптеках донского региона бракованный активированный уголь, применение которого могло отрицательно сказаться на состоянии здоровья ростовчан, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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