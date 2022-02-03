Царьград

1 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А я не понимаю, почему мы картошку и маркошку им продаем сотнями тысяч тонн, в то время как нам говорят, что не урожа..."Негде брать сало...
  • Сергей Рузманов
    Зависть - нехорошее чувство"Это нонсенс": Ук...
  • Влад Владимиров
    А мы супостатам давно уже  говорили: "Не балуй"... Иначе будет   не расхлебать пиндосам возникших после этого проблем...Страшный сон для ...

В аптеках Ростовской области изъяли опасные лекарства

В аптеках Ростовской области изъяли опасные лекарства

Сотрудники Роздравнадзора Ростовской области обнаружили в аптеках донского региона бракованный активированный уголь, применение которого могло отрицательно сказаться на состоянии здоровья ростовчан, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх