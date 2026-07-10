Вице-премьер Новак признал дефицит топлива в России, хотя ранее отрицал его

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о наличии дефицита топлива на внутреннем рынке России, хотя месяц назад, когда на АЗС появились первые ограничения и большие очереди, он уверял, что проблем с бензином нет.
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