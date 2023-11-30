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Индзаги о 3:3 с «Бенфикой»: «Доволен, как сыграли во втором тайме. Мы были близки к победе»

Индзаги о 3:3 с «Бенфикой»: «Доволен, как сыграли во втором тайме. Мы были близки к победе»

«Я очень доволен, как команда сыграла во втором тайме. Мы были близки к победе. Мы плохо настроились на первый тайм, хотя знали потенциал соперника.

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