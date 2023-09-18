СССР-Россия

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Макаревич всё. Видимо, в Россию уже не вернётся

Макаревич всё. Видимо, в Россию уже не вернётся

Ох, уж этот бунтарский дух. сколько буйных голов полегло в нелёгкой "борьбе с режимом" во все времена.

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Комментарии
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J
Jubar
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14 час.
Silver Kont
Вонючий жид всегда был всем недоволен, но только деньги грёб со всего... Примечательны воспоминания о нём автора книги &quot;Машина с евреями&quot; Петра Подгородецкого, что макаревич старался большую часть гонораров за выступления присвоить себе... А теперь вопрос - орденов, которые ему дал Путин, его лишат? Или продаст в израиловке по дешёвке?
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14 час.
Александр Салтановский
А вафельница у гнусавого машиниста открыта постоянно, с чего бы это?!
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10 час.

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