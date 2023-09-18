Макаревич всё. Видимо, в Россию уже не вернётся

Silver Kont

Вонючий жид всегда был всем недоволен, но только деньги грёб со всего... Примечательны воспоминания о нём автора книги "Машина с евреями" Петра Подгородецкого, что макаревич старался большую часть гонораров за выступления присвоить себе... А теперь вопрос - орденов, которые ему дал Путин, его лишат? Или продаст в израиловке по дешёвке?