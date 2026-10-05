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Владимир Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам участников программы «Время героев»

Владимир Путин в День учителя вручил государственные награды педагогам участников программы «Время героев»

В Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил государственные награды Российской Федерации педагогам и наставникам участников специальной программы обучения кадров «Время героев».

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