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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам «Вашингтона». Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»

Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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