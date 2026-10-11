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Магнитная буря на Земле стала самой сильной за три месяца

Магнитная буря на Земле стала самой сильной за три месяца

РЕН ТВ Магнитная буря, которая началась на Земле вечером 10 октября, стала самой интенсивной за последние три месяца.

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