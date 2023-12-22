В ПСБ рассказали о способах защиты от мошенников

Чтобы защитить себя от мошенников, необходимо отказаться от предоставления персональных данных на подозрительных сайтах, а также не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно в мессенджерах и соцсетях, посоветовал старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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