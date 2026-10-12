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Царьград

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Житель Домодедово получил 6,5 лет за покушение на убийство ножом

Житель Домодедово получил 6,5 лет за покушение на убийство ножом

Вечером 1 мая 2026 года мужчина вмешался в конфликт двух знакомых, взял нож в строительной бытовке и дважды ударил одного из участников ссоры.

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