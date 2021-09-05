Матпомощь военным и силовикам. Правда-правда?

Темы дняБизнес и финансыМатпомощь военным и силовикам. Правда-правда? Анастасия Миронова Читаю про выплаты пенсионерам, военным, полиции и все не могу смириться.Вернуться к статье4619НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийКругом одна зависть...а ещё хохлов обвиняем в этой черте!!! Иди послужи,Матрёна и детей своих туда же направь и будет тебе Счастье!!! А ты хочешь "и рыбку съесть и ..." Так не бывает!Александр ПлоховВиталик.а что же не послужить в полиции?Надо только дубинками мирные собрания разгонять уметь и все...Ну.бывает 1 преступник на миллион жителей криминальный,а так тебе еще и деньги в конверте приносят,чтобы не мешал бизнес вести или чтобы правильно расследовал все и жулик,укравший 370 млн, получил 3 г.условно...ВиталийПридурок завистливый,я отслужил 29 лет в ВС СССР,а затем России. Ты хоть 2 года отдал службе? Работай,а не завидуй,огрызок!!! Дебил,б...я!Сергей СарматовПенсионерам позавидовала, какая же все-таки мр... Ь!!!Борис НиколаевичНу, действующим военнослужащим и вообще всем действующим силовикам, а также прокуорским и судейским пенсионерам уж точно не следовало бы выплачивать эту мат.помощь, так как у них в настоящее время очень хорошие доходы! А вот остальным пенсионерам, в том числе простым военным пенсионерам которым мало того, что исчисляют пенсии всего лишь из 1/3 их жалования, так как не входят все выплачиваемые им дополнительные надбавки, которые в сумме составляют львиную долю жалования, но в добавок ещё и недоплачивают до полной пенсии 26%!Сергей ФедотовЗато их много. Военные люди подневольные, как прикажут так и проголосуют. А пенсионеры многие уже в маразме. И свято верят, что Путин и "Единая Россия" работают на благо страны. Да и привычка, в генах уже закрепилось. Кто у власти сейчас за того и голосовать. На то и рассчитан весь этот цирк с конями. Но...цирк цирком, а на цинизм это всё смахивает всё-таки больше.ЕСЕвгений СоколовСказки о трудной жизни бизнеса идут давно. Вот пусть объяснит "бизнес", почему цены растут быстрее инфляции, да и как только услышали, что пенсионерам надбавка, так цены в магазинах вверх....Может немного хотелок бизнесу поубавить.Татьяна ДугильАвторшу жаба задавила? :)НАНаталья АндросоваПусть попробуетНАНаталья АндросоваОсобенно силовики у нас самые бедныеВ1Владимир 123Особенно генералы,московские...ВиталийЧего же в генералы не пошёл? Котелок не для этого? Завидуешь? Что ты сделал для успеха? Женский базар.В1Владимир 123недоделок..ВиталийНе повезло тебе. Хорошо хоть самокритика развита.Александр Плохови полковники с квартирами сьемными,забитыми деньгами.Вот как Захарченко...млрды рублей..Александр ПлоховА ты мент и полковник?Бедняжка..Лексус в этом году не поменял на новый..Обижают тебя тут..Галина СмирноваНе завидуйте :-)николай ивановТут все понятно,это прямой подкуп голосов в пользу партии власти.Это отнятые деньги предпенсионеров,которые вряд ли доживут до пенсии.ВиталийПомирать собрался? Чахотка? Непосильный труд? Бездельники!АлександрКакой подкуп? Деньги уже выплатили.До выборов ещё 2 недели.Александр ПлоховШакал безумный...вот ты кто в полковничьей рясе...Александр ПлоховСаша,а ты бы выплатил позже,если бы хотел повлиять на результат?Совсем уже человек пишет не думая!АлександрКогда подкупают, то сначала ставят условие, а потом дают аванс.Основная выплата идёт по результату. Так,что думай,прежде,чем по клаве стучать.ИИринаВот до чего довели российский народ враги коммунистов . Нищие пенсионеры действительно богаче многих работающих . А в 90-е вообще многие семьи только и выживали за счет пенсионеров .ВиталийУдивительная новость. Оказывается, пенсионеры - самый обеспеченный контингент общества. Да чтобы вы работали только на лекарства. Военным позавидовала? Что мешает влиться в их ряды? Только там целый день у зеркальца не просидишь, чаи-кофе много не попьешь, по телефону с подружками не потрепешься. Там работа с риском для жизни нередко. Моральный капут!ИИринаАга ,а еще лучше всем стать чиновниками с миллионными зарплатами в месяц .ВиталийНадо просто работать, а не мечтать. И, желательно, с белой зарплатой. А много у нас чиновников с миллионными окладами?ГЧГалина ЧемаринаХватает. У них и при выходе на пенсию, пенсия рассчитывается особым порядком. Что и говорить разделила власть людей по категориям. Раньше как работаешь, так и получаешь, а теперь, как мне во МСЭК сказали "кто смел, тот и съел".ВиталийНу, тогда средняя зарплата по стране должна быть в разы выше. Да и пенсия.АлександрА таких просто нет. Даже у президента зарплата меньше миллиона.Валерий АнтохинАнастасия ты не права пишешь чушьАлександр ПлоховАся,ты смешала божий дар с яичницей!Ну,если у твоих детей нет много денег,то пусть купят ВАЗ 2190, а не Фольскваген 7-ой.И не надо долго кредит большой платить И пенсионеры богатыми не бывают,кроме элитных.И права ты только в том,что всех полицаев подкармливают не по делу наши царь и визирь...Но у них свои интересы...Еще бы судьям прибавку дали,которым уже некуда деньги девать..А может и дали?И полковникам ФСБ,у которых миллиарды находятся иногда случайно..Леонид БуравлевАфтар!В чем проблема?Или в армию или в менты!)))Разве кто-то мешает,?)))На ура цу няк иди в пенсионеры!)))А вообще, работать не пробовал?)))VGVasily GolovКакой банк даст ипотечный кредит пенсионеру с пенсией в 20 тыс руб. Банк перестал знать законы? Этот пенсионер никогда не выплатит ипотеку.КотищевК чему это блеяние? Иди служи в Армию или в ментовку, хочешь заработать больше 20-ти т. отрывай сраку от дивана и при на севера. Позавидовал пенсионерам, у которых эти накопления в любой момент может сожрать внезапная или приобретенная за долгие трудовые годы болячка? Да ты аффтор, БАРАН!АОантонина онищенкоА власть добилась этими выплатами чего хотела,она разделила нас и теперь мы собачимся друг с другом,вместо того чтобы объединитьсяКотищевВласть компенсировала потери от инфляции, а Вы уважаемая Антонина сходите в магазин купите тортик, пригласите подруг на чаек и успокойтесь. Никто кроме нас самих нас не разъединяет.Вячеслав Дегтяревкому и как..........??????? думай о чём написал коммент.......Простой ОбывательАвтор утверждает,что пенсионерам деньги девать некуда. Совсем совесть потерял. Если где-то, кто-то плохо живет, то другие не обязаны жить еще хуже. Кто хочет работать находит ее и даже подработку. Например со средней азии едут за три девять земель, чтоб заработать.ММаринаУ меня пенсия 11900, у мужа,военного пенсионера, около 14. за коммуналку отдаем около 6, 5 тысяч. Дачи нет. Машины нет. И автор обзавидовалась тому, что нам подбросили к выборам ,замануху, по 10 тысяч, муж, кстати, пока не получил. Чудное поколение идет нам на смену. Скоро они ещё эвтаназию предложат за наши же деньги....Владимир БарышевПонятно, что власть, просто подкупает все эти категории избирателей чтобы они голосовали за продление существования этой провалившей все власти!КотищевНу и? Получили Вы примеру эти деньги и спокойно пошли и проголосовали за коммунистов, яблочников или жирика. Вас что расстреляют за это? Или отнимут эти деньги? Так эти, при власти хоть деньги дали, а остальные пока просто напиздели с три короба. Разницу ощущаете?Владимир БарышевТак и сделаю проголосую за КПРФ, Я уже давно ничего не боюсь и за свою уже долгую жизнь привык не слушать никого и таких пиздюков как ты, в особенности!КотищевМолодец! Сразу чувствуется убежденный ленинец, простой и культурный человек!Лариса ГолубицкаяКакие 20 тыс? У нас в Сибири самая большая пенсия 13 тыс! Поэтому многие работают,а вот кто не может тот лапу сосёт!!!Leonid DemyanovВраньё. Пенсионеры содержат ипотечных родственников.Комментировать
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