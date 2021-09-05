Темы дня

122 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Аффтыр дебил. Живем плохо это понятие субъективное. А жизнь вообще трудная штука.Почему мы всегда ...
  • Leonid Demyanov
    Враньё. Пенсионеры содержат ипотечных родственников.Матпомощь военным...
  • Vasja Chabibulin
    Психиатр тебе в помощьБратская нелюбовь...

Матпомощь военным и силовикам. Правда-правда?

Матпомощь военным и силовикам. Правда-правда?

Анастасия Миронова Читаю про выплаты пенсионерам, военным, полиции и все не могу смириться.

Вернуться к статье
4619
Обсудить
Виталий
Кругом одна зависть...а ещё хохлов обвиняем в этой черте!!! Иди послужи,Матрёна и детей своих туда же направь и будет тебе Счастье!!! А ты хочешь "и рыбку съесть и ..." Так не бывает!
Александр Плохов
Виталик.а что же не послужить в полиции?Надо только дубинками мирные собрания разгонять уметь и все...Ну.бывает 1 преступник на миллион жителей криминальный,а так тебе еще и деньги в конверте приносят,чтобы не мешал бизнес вести или чтобы правильно расследовал все и жулик,укравший 370 млн, получил 3 г.условно...
Виталий
Придурок завистливый,я отслужил 29 лет в ВС СССР,а затем России. Ты хоть 2 года отдал службе? Работай,а не завидуй,огрызок!!! Дебил,б...я!
Сергей Сарматов
Пенсионерам позавидовала, какая же все-таки мр... Ь!!!
Борис Николаевич
Ну, действующим военнослужащим и вообще всем действующим силовикам, а также прокуорским и судейским пенсионерам уж точно не следовало бы выплачивать эту мат.помощь, так как у них в настоящее время очень хорошие доходы! А вот остальным пенсионерам, в том числе простым военным пенсионерам которым мало того, что исчисляют пенсии всего лишь из 1/3 их жалования, так как не входят все выплачиваемые им дополнительные надбавки, которые в сумме составляют львиную долю жалования, но в добавок ещё и недоплачивают до полной пенсии 26%!
Сергей Федотов
Зато их много. Военные люди подневольные, как прикажут так и проголосуют. А пенсионеры многие уже в маразме. И свято верят, что Путин и "Единая Россия" работают на благо страны. Да и привычка, в генах уже закрепилось. Кто у власти сейчас за того и голосовать. На то и рассчитан весь этот цирк с конями. Но...цирк цирком, а на цинизм это всё смахивает всё-таки больше.
Евгений Соколов
Сказки о трудной жизни бизнеса идут давно. Вот пусть объяснит "бизнес", почему цены растут быстрее инфляции, да и как только услышали, что пенсионерам надбавка, так цены в магазинах вверх....Может немного хотелок бизнесу поубавить.
Татьяна Дугиль
Авторшу жаба задавила? :)
Наталья Андросова
Пусть попробует
Наталья Андросова
Особенно силовики у нас самые бедные
Владимир 123
Особенно генералы,московские...
Виталий
Чего же в генералы не пошёл? Котелок не для этого? Завидуешь? Что ты сделал для успеха? Женский базар.
Владимир 123
недоделок..
Виталий
Не повезло тебе. Хорошо хоть самокритика развита.
Александр Плохов
и полковники с квартирами сьемными,забитыми деньгами.Вот как Захарченко...млрды рублей..
Александр Плохов
А ты мент и полковник?Бедняжка..Лексус в этом году не поменял на новый..Обижают тебя тут..
Галина Смирнова
Не завидуйте :-)
николай иванов
Тут все понятно,это прямой подкуп голосов в пользу партии власти.Это отнятые деньги предпенсионеров,которые вряд ли доживут до пенсии.
Виталий
Помирать собрался? Чахотка? Непосильный труд? Бездельники!
Александр
Какой подкуп? Деньги уже выплатили.До выборов ещё 2 недели.
Александр Плохов
Шакал безумный...вот ты кто в полковничьей рясе...
Александр Плохов
Саша,а ты бы выплатил позже,если бы хотел повлиять на результат?Совсем уже человек пишет не думая!
Александр
Когда подкупают, то сначала ставят условие, а потом дают аванс.Основная выплата идёт по результату. Так,что думай,прежде,чем по клаве стучать.
Ирина
Вот до чего довели российский народ враги коммунистов . Нищие пенсионеры действительно богаче многих работающих . А в 90-е вообще многие семьи только и выживали за счет пенсионеров .
Виталий
Удивительная новость. Оказывается, пенсионеры - самый обеспеченный контингент общества. Да чтобы вы работали только на лекарства. Военным позавидовала? Что мешает влиться в их ряды? Только там целый день у зеркальца не просидишь, чаи-кофе много не попьешь, по телефону с подружками не потрепешься. Там работа с риском для жизни нередко. Моральный капут!
Ирина
Ага ,а еще лучше всем стать чиновниками с миллионными зарплатами в месяц .
Виталий
Надо просто работать, а не мечтать. И, желательно, с белой зарплатой. А много у нас чиновников с миллионными окладами?
Галина Чемарина
Хватает. У них и при выходе на пенсию, пенсия рассчитывается особым порядком. Что и говорить разделила власть людей по категориям. Раньше как работаешь, так и получаешь, а теперь, как мне во МСЭК сказали "кто смел, тот и съел".
Виталий
Ну, тогда средняя зарплата по стране должна быть в разы выше. Да и пенсия.
Александр
А таких просто нет. Даже у президента зарплата меньше миллиона.
Валерий Антохин
Анастасия ты не права пишешь чушь
Александр Плохов
Ася,ты смешала божий дар с яичницей!Ну,если у твоих детей нет много денег,то пусть купят ВАЗ 2190, а не Фольскваген 7-ой.И не надо долго кредит большой платить И пенсионеры богатыми не бывают,кроме элитных.И права ты только в том,что всех полицаев подкармливают не по делу наши царь и визирь...Но у них свои интересы...Еще бы судьям прибавку дали,которым уже некуда деньги девать..А может и дали?И полковникам ФСБ,у которых миллиарды находятся иногда случайно..
Леонид Буравлев
Афтар!В чем проблема?Или в армию или в менты!)))Разве кто-то мешает,?)))На ура цу няк иди в пенсионеры!)))А вообще, работать не пробовал?)))
Vasily Golov
Какой банк даст ипотечный кредит пенсионеру с пенсией в 20 тыс руб. Банк перестал знать законы? Этот пенсионер никогда не выплатит ипотеку.
Котищев
К чему это блеяние? Иди служи в Армию или в ментовку, хочешь заработать больше 20-ти т. отрывай сраку от дивана и при на севера. Позавидовал пенсионерам, у которых эти накопления в любой момент может сожрать внезапная или приобретенная за долгие трудовые годы болячка? Да ты аффтор, БАРАН!
антонина онищенко
А власть добилась этими выплатами чего хотела,она разделила нас и теперь мы собачимся друг с другом,вместо того чтобы объединиться
Котищев
Власть компенсировала потери от инфляции, а Вы уважаемая Антонина сходите в магазин купите тортик, пригласите подруг на чаек и успокойтесь. Никто кроме нас самих нас не разъединяет.
Вячеслав Дегтярев
кому и как..........??????? думай о чём написал коммент.......
Простой Обыватель
Автор утверждает,что пенсионерам деньги девать некуда. Совсем совесть потерял. Если где-то, кто-то плохо живет, то другие не обязаны жить еще хуже. Кто хочет работать находит ее и даже подработку. Например со средней азии едут за три девять земель, чтоб заработать.
Марина
У меня пенсия 11900, у мужа,военного пенсионера, около 14. за коммуналку отдаем около 6, 5 тысяч. Дачи нет. Машины нет. И автор обзавидовалась тому, что нам подбросили к выборам ,замануху, по 10 тысяч, муж, кстати, пока не получил. Чудное поколение идет нам на смену. Скоро они ещё эвтаназию предложат за наши же деньги....
Владимир Барышев
Понятно, что власть, просто подкупает все эти категории избирателей чтобы они голосовали за продление существования этой провалившей все власти!
Котищев
Ну и? Получили Вы примеру эти деньги и спокойно пошли и проголосовали за коммунистов, яблочников или жирика. Вас что расстреляют за это? Или отнимут эти деньги? Так эти, при власти хоть деньги дали, а остальные пока просто напиздели с три короба. Разницу ощущаете?
Владимир Барышев
Так и сделаю проголосую за КПРФ, Я уже давно ничего не боюсь и за свою уже долгую жизнь привык не слушать никого и таких пиздюков как ты, в особенности!
Котищев
Молодец! Сразу чувствуется убежденный ленинец, простой и культурный человек!
Лариса Голубицкая
Какие 20 тыс? У нас в Сибири самая большая пенсия 13 тыс! Поэтому многие работают,а вот кто не может тот лапу сосёт!!!
Leonid Demyanov
Враньё. Пенсионеры содержат ипотечных родственников.

Картина дня

наверх