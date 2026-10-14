Доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова выразила мнение, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически создала собственную структуру управления внешней политикой Евросоюза в обход главы европейской дипломатии Каи Каллас.
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