Шевченко на старте турнира в Шанхае проиграл 380-й ракетке мира

Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шанхае. В Шанхае завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Александр Шевченко встречался с 380-й ракеткой мира Цзэн Цзэн.
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