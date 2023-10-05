Шевченко на старте турнира в Шанхае проиграл 380-й ракетке мира

Александр Шевченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шанхае. В Шанхае завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Александр Шевченко встречался с 380-й ракеткой мира Цзэн Цзэн.