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Первый каменный Успенский собор Кремля построили в 1326 году, но он не сохранился до наших дней

4 августа 1326 года в Московском Кремле заложили первый каменный Успенский собор. Его строительство инициировали митрополит Пётр и князь Иван Калита для повышения статуса Москвы как политического и духовного центра Руси.

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