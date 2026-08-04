Первый каменный Успенский собор Кремля построили в 1326 году, но он не сохранился до наших дней

4 августа 1326 года в Московском Кремле заложили первый каменный Успенский собор. Его строительство инициировали митрополит Пётр и князь Иван Калита для повышения статуса Москвы как политического и духовного центра Руси.
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