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Царьград

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Захарова назвала ночной налёт БЛПА "звериным мщением" Киева за слабость ВСУ

Захарова назвала ночной налёт БЛПА "звериным мщением" Киева за слабость ВСУ

Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала массированную атаку украинских дронов.По словам Марии Захаровой, желание заниматься террористической деятельностью у киевского режима растет по мере того, как тает его военный потенциал.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Слабость ни слабость,а наши мирные жители гибнут. Где наша сила?
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21 час.

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