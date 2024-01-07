Россия и Иран создадут совместные инвестиционные комитеты

В Тегеране прошла встреча между членами Фонда национального благосостояния Ирана и России. По словам Хосейна Айвазула, члена исполнительного совета Фонда национального развития Ирана, теперь две страны будут работать вместе над совместными инвестиционными комитетами.
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