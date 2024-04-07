В Крыму спасенного дельфина Кимми выпустили на свободу

Дельфина по имени Кимми, спасенного на побережье Крыма, отпустили в открытое море. На набережной Балаклавы собралось множество местных жителей, чтобы проводить дельфина в свободную жизнь, сообщает газета "Известия".
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