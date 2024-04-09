ТАР: брокколи в рационе кормящих матерей активирует защитные гены у детей

Ученые из Техасского университета A & M обнаружили, что употребление крестоцветных овощей (капусты, брокколи, редиса) женщинами в период грудного вскармливания может активизировать у детей особые гены, защищающие от рака, диабета и болезней сердца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии