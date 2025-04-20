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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Хватит ли мне сил для победы? Не знаю»

Пилот «Ред Булл» поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии, который начнет с поула. «Я до сих пор не уверен [в шансах на победу], если честно.

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