Форсберг сделал хет-трик в матче с «Вегасом» и стал 3-м игроком в истории «Нэшвилла» с 500+ очками

Филип Форсберг стал 3-м игроком в истории с 500+ очками за «Нэшвилл». Шведский форвард «Предаторс» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:5 ОТ).
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