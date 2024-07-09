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Начальник дептранса Перми рассказал, почему в общественном транспорте не работают кондиционеры

Начальник дептранса Перми рассказал, почему в общественном транспорте не работают кондиционеры

Ранее перевозчикам выписали штрафы за нарушения в работе кондиционирующих систем.Анатолий Путин, начальник городского департамента транспорта Перми, поднял вопрос о частых отключениях кондиционеров в общественном транспорте города.

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