Начальник дептранса Перми рассказал, почему в общественном транспорте не работают кондиционеры

Ранее перевозчикам выписали штрафы за нарушения в работе кондиционирующих систем.Анатолий Путин, начальник городского департамента транспорта Перми, поднял вопрос о частых отключениях кондиционеров в общественном транспорте города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии