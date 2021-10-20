Трамп объявил о «сумасшествии радикальных леваков» из-за переноса статуи Джефферсона

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп предсказывал «охоту» на американских отцов-основателей. Об этом политик напомнил после решения демонтировать статую третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп предсказывал «охоту» на американских отцов-основателей. Об этом политик напомнил после решения демонтировать статую третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка.
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